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Армия

Российские средства ПВО за сутки уничтожтили 415 беспилотников

Минобороны: силы ПВО за сутки сбили 415 украинских БПЛА и 12 авиабомб
Евгений Биятов/РИА Новости

Силы противовоздушной обороны (ПВО) в течение суток ликвидировали 415 беспилотников и 12 авиабомб Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщила пресс-служба Минобороны России.

По данным оборонного ведомства с начала спецоперации украинская армия потеряла 673 самолета, 284 вертолета, 171165 беспилотников, 664 зенитных ракетных комплекса, 29956 танков и другой техники.

Также в Минобороны РФ сообщили, что в ночь на 29 июня над территорией России силы ПВО перехватили и уничтожили 209 украинских дронов самолетного типа.

29 июня министр обороны Российской Федерации Андрей Белоусов на встрече с российскими военкорами заявил, что эффективность войск беспилотных систем втрое выше, чем у обычных расчетов.

По словам главы Минобороны, ситуация, связанная с защитой российских регионов от атак украинских дронов, меняется каждые два–три месяца.

Ранее Путин потребовал свести к нулю последствия атак ВСУ на российскую инфраструктуру.

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