Белоусов ответил на вопрос о защите российских регионов от БПЛА

Ситуация, связанная с защитой российских регионов от атак дронов Вооруженных сил Украины (ВСУ), меняется каждые два–три месяца. Об этом в ходе встречи с военными корреспондентами заявил министр обороны РФ Андрей Белоусов, передает ТАСС.

Журналисты задали ему вопрос об обеспечении безопасности регионов страны на фоне налетов украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА).

«[Примерно каждые] два-три месяца ситуация меняется», — сказал чиновник.

В ночь на 29 июня над территорией РФ перехватили и уничтожили 209 украинских дронов самолетного типа. По данным министерства обороны страны, атака продолжалась с 20:00 мск 28 июня до 7:00 мск 29 июня. Часть воздушных целей нейтрализовали над акваториями Азовского и Черного морей, а также в Крыму и Краснодарском крае. Кроме того, дежурные средства противовоздушной обороны ликвидировали несколько БПЛА в столичном регионе и девяти областях. В их числе Белгородская, Брянская, Курская, Калужская, Ростовская, Тверская, Тульская, Смоленская и Орловская области.

Ранее Путин потребовал свести к нулю последствия атак ВСУ на российскую инфраструктуру.