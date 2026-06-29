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Армия

В России активно внедряют мобильные группы для защиты от БПЛА

Белоусов: в РФ появляются мобильные группы с FPV-перехватчиками
Минобороны России

Министр обороны РФ Андрей Белоусов рассказал, что в России активно внедряют мобильные огневые группы с FPV-перехватчиками для защиты от дронов. Об этом сообщает ТАСС.

«Мобильные огневые группы, вооруженные прежде всего FPV-перехватчиками. ... сейчас мы активно внедряем», — поделился Белоусов на встрече с военкорами.

Белоусов также говорил, что ситуация, связанная с защитой российских регионов от атак дронов Вооруженных сил Украины (ВСУ), меняется каждые два–три месяца.

22 июня Москва подверглась одной из крупнейших атак БПЛА за последние два года.

Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что силы противовоздушной обороны Минобороны РФ за сутки сбили 84 украинских беспилотника, летевших в сторону столицы. До этого момента наибольшее количество дронов — более 190 — ликвидировали 18 июня, что стало самой крупной атакой за два года.

Ранее Путин назвал цель расширения атак украинских БПЛА на Россию.

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