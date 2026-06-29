На севере Украины произошли взрывы

Взрывы произошли в городе Сумы, расположенном на севере Украины. Об этом сообщает украинский телеканал «Общественное».

СМИ не приводит подробностей.

Согласно данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, в Сумской, Черниговской и Харьковской областях Украины действует воздушная тревога.

Накануне взрывы произошли в Днепропетровской, Сумской и Харьковской областях Украины. В частности, губернатор Харьковской области Украины Олег Синегубов сообщил, что ракеты ударили по Основянскому району Харькова. В Харькове повреждено предприятие, в других районах — автозаправочные станции, объект железнодорожной инфраструктуры и др., рассказал чиновник.

19 июня в Минобороны России заявили, что Вооруженные силы РФ провели семь операций возмездия, нацеленных на объекты на территории Украины. По данным ведомства, в результате этих ударов были уничтожены важные объекты оборонно-промышленного комплекса, а также инфраструктура топливно-энергетического сектора, транспортные и портовые объекты, которые использовались украинской армией. Кроме того, под атаки ВС России попали военные аэродромы, склады с боеприпасами и топливом, территориальные центры комплектования.

Ранее в России заявили об изменении тактики нанесения ударов по Украине.