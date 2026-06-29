Командира 154-й отдельной механизированной бригады Вооруженных сил Украины (ВСУ) полковника Владимира Кононникова нашли мертвым. Об этом в своем Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) сообщило украинское командование «Юг».

По его информации, это произошло 28 июня.

Как заявили в полиции подконтрольной Киеву части Запорожской области, комбрига обнаружили с огнестрельным ранением. Начато расследование по статье «Умышленное убийство». Как утверждают в командовании «Юг», признаков насильственной смерти у военного нет.

28 июня сообщалось, что на Украине ликвидировали полковника главного управления разведки минобороны Украины Рустема Фахриева.

22 июня в российских силовых структурах рассказали, что украинские формирования несут крупные потери в Черниговской области на границе с Россией.

2 июня военный эксперт Андрей Марочко заявил, ссылаясь на анализ сведений Минобороны России, что потери Вооруженных сил Украины, включая иностранных наемников, за май составили более 31 тыс. человек.

Ранее в Запорожской области уничтожили офицеров ССО ВСУ.