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Армия

Командира бригады ВСУ нашли мертвым

РИА Новости: командира 154-й бригады ВСУ Владимира Кононникова нашли мертвым
Andriy Andriyenko/AP

Командира 154-й отдельной механизированной бригады Вооруженных сил Украины (ВСУ) полковника Владимира Кононникова нашли мертвым. Об этом в своем Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) сообщило украинское командование «Юг».

По его информации, это произошло 28 июня.

Как заявили в полиции подконтрольной Киеву части Запорожской области, комбрига обнаружили с огнестрельным ранением. Начато расследование по статье «Умышленное убийство». Как утверждают в командовании «Юг», признаков насильственной смерти у военного нет.

28 июня сообщалось, что на Украине ликвидировали полковника главного управления разведки минобороны Украины Рустема Фахриева.

22 июня в российских силовых структурах рассказали, что украинские формирования несут крупные потери в Черниговской области на границе с Россией.

2 июня военный эксперт Андрей Марочко заявил, ссылаясь на анализ сведений Минобороны России, что потери Вооруженных сил Украины, включая иностранных наемников, за май составили более 31 тыс. человек.

Ранее в Запорожской области уничтожили офицеров ССО ВСУ.

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