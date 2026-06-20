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Армия

В Запорожской области уничтожили офицеров ССО ВСУ

РИА Новости: в Запорожской области ликвидировали двух военных ССО ВСУ
Maksym Kishka/Reuters

Два офицера сил специальных операций (ССО) ВСУ уничтожены в Запорожской области. Об этом рассказали РИА Новости в силовых структурах РФ.

«Стало известно о ликвидации двоих офицеров ССО Украины за неделю. Это майор Ушак Сергей Васильевич и лейтенант Хоменко Сергей Михайлович», — уточнил источник.

В силовых структурах добавили, что, скорее всего, оба украинских офицера были уничтожены в ходе атаки БПЛА по пункту дислокации в Запорожской области.

19 июня военный эксперт Виктор Литовкин заявил «Газете.Ru», что начало частичной эвакуации жителей подконтрольного Киеву города Запорожья говорит о том, что Украина смирилась с потерей региона и этого населенного пункта.

До этого военный эксперт Андрей Марочко сообщил, что российские военнослужащие, наступая на ореховском участке фронта, вплотную подошли к Новоселовке в Запорожской области.

Ранее боец РФ рассказал о плачевной для ВСУ ситуации в Константиновке.

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