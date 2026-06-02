Марочко назвал потери украинской армии за май

Марочко: в мае ВСУ потеряли свыше 31 тыс. военных и наемников
Потери Вооруженных сил Украины (ВСУ), включая иностранных наемников, за май составили более 31 тыс. человек. Об этом сообщил военный эксперт Андрей Марочко на основе анализа сведений Минобороны России.

По уточненным данным эксперта, санитарные и безвозвратные потери украинских войск за месяц достигли более 31 145 военнослужащих и наемников.

Марочко также сообщил, что в мае российские подразделения уничтожили два танка, свыше десяти боевых машин реактивных систем залпового огня, две роботизированные платформы РСЗО, зенитную самоходную установку Gepard, 262 орудия полевой артиллерии, 195 станций радиоэлектронной и контрбатарейной борьбы.

Кроме того, по его данным, были уничтожены почти 13,5 тысячи беспилотников различных типов и более 2,6 тыс. единиц боевой техники украинских войск.

Эксперт добавил, что за всю весну потери ВСУ в зоне специальной военной операции превысили 107 тыс. военнослужащих и иностранных наемников.

Ранее ВСУ с начала года потеряли в Харьковской области более 33 тысяч военных.

 
