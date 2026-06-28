Иран осудил новые атаки США по югу страны

МИД Ирана осудил удары США по югу страны и расценил их как нарушение соглашения

Министерство иностранных дел Ирана осудило новые удары США по югу страны и расценил их как нарушение соглашения. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на заявление ведомства.

«Министерство иностранных дел Ирана осудило удары США по южной части Ирана в качестве нарушения промежуточного соглашения», — говорится в сообщении.

До этого журналист телеканала Fox News Дженнифер Гриффин заявила, что военная операция США по нанесению ударов по целям в Иране завершена.

В ночь на 28 июня американские военные нанесли несколько ударов по объектам на территории Ирана. Центральное командование Вооруженных сил США на Ближнем Востоке сообщило, что операция стала ответом на очередную атаку на коммерческое судно.

После этого Корпус стражей исламской революции заявил об ответных ударах по важным объектам американской инфраструктуры в Кувейте и Бахрейне.

Ранее Иран обвинил США в нарушении двух пунктов меморандума.