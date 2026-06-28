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В США оценили ущерб от удара по американской базе в Бахрейне в $400 млн

WSJ: нанесенный базе США в Бахрейне ущерб от ударов Ирана оценивается в $400 млн
Reuters

Ущерб от иранских ударов по американской военной базе в Бахрейне оценивается примерно в $400 млн. Об этом сообщает газета The Wall Street Journal.

По данным издания, совокупный ущерб американским военным объектам в регионе, нанесенный в результате иранских атак, аналитики оценивают в сумму от $2,2 млрд до $5,1 млрд.

Как отмечает газета, руководство Пентагона рассматривает возможность реорганизации базы в Бахрейне, а также сокращения американского военного присутствия в Кувейте и Саудовской Аравии. В связи с этим часть разрушенной инфраструктуры может не подлежать восстановлению, если будет принято решение об изменении военного присутствия США в регионе.

В Корпусе стражей исламской революции (КСИР) заявили о нанесении ответного удара по ключевым объектам инфраструктуры США в Кувейте и Бахрейне. Согласно их заявлению, нарушение режима прекращения огня противоречит ирано-американскому меморандуму и может привести к полному прекращению дипломатического процесса. Также в Корпусе уточнили, что США атаковали пять иранских береговых постов.

26 июня президент США Дональд Трамп обвинил Иран в нарушении режима прекращения огня в Ормузском проливе. По его словам, Тегеран выпустил как минимум четыре беспилотника-камикадзе по кораблям в Ормузском проливе.

Ранее Иран обвинил США в нарушении двух пунктов меморандума.

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