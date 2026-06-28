Несколько снарядов попали по иранской деревне вблизи Ормузского пролива

IRIB: несколько боеприпасов попало по населенному пункту на острове Кешм в Иране

Несколько боеприпасов попали по населенному пункту на иранском острове Кешм. Об этом сообщил телеканал Press TV в своем Telegram-канале со ссылкой на государственную телерадиокомпанию Ирана IRIB.

По информации корреспондента издания, снаряды попали в деревню Масен, расположенную на острове Кешм. Других подробностей, в том числе информации о возможных последствиях произошедшего, на данный момент не приводится.

До этого сообщалось, что американские военные повторно атаковали иранские цели в районе Орм Ормузского пролива. Агентство Axios сообщило, что причиной ударов стал ответ на атаку Ирана по торговому судну.

26 июня президент США Дональд Трамп обвинил Иран в нарушении режима прекращения огня в Ормузском проливе. По его словам, Тегеран выпустил как минимум четыре беспилотника-камикадзе по кораблям в Ормузском проливе. Один из них нанес прямой удар по верхней палубе крупного дорогостоящего грузового судна, однако оно смогло продолжить путь.

Ранее Трамп рассказал, на что повлияло бы введение Ираном платы за проход по Ормузскому проливу.