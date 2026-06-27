В Горловке мирный житель пострадал из-за атаки украинских войск

Приходько: в Горловке мирный житель пострадал при атаке ВСУ

Мирный житель пострадал в Горловке Донецкой народной республики (ДНР) при сбросе взрывоопасного предмета с украинского беспилотника. Об этом сообщил мэр города Иван Приходько в своем Telegram-канале.

«В результате сброса взрывоопасного предмета с БПЛА ВФУ (вооруженных формирований Украины. — Прим. ред.) в Никитовском районе Горловки ранен мирный житель», — говорится в публикации.

27 июня дрон ВСУ ударил по музейному комплексу «Самбекские высоты» в Ростовской области, из-за чего пострадали 12 человек. По словам губернатора региона Юрия Слюсаря, экспозиция музея не получила повреждений. Глава Ростовской области назвал атаку «большим горем» и «актом особого цинизма». Следственный комитет возбудил уголовное дело о теракте. Подробности — в материале «Газеты.Ru».

23 июня президент России Владимир Путин поручил правительству принять дополнительные меры для минимизации последствий атак ВСУ на российскую инфраструктуру. По его словам, на плечах министерства обороны РФ и других силовых ведомств лежит задача купирования угрозы атак по гражданским объектам.

Ранее пенсионер пострадал при ударе украинского дрона в ДНР.