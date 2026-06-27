В Воронежской области объявили ракетную опасность

Ракетная опасность объявлена на территории Воронежской области. Об этом сообщил губернатор региона Александр Гусев в своем Telegram-канале.

«Внимание, в регионе объявляется ракетная опасность! Работают системы оповещения», — говорится в публикации.

Гусев напомнил: людям, которые находятся дома, нужно укрыться в помещениях без окон со сплошными стенами, например, в коридоре, ванной, кладовой.

В случае, если человек оказался на улице во время ракетной опасности, необходимо зайти в ближайшее здание или подходящее укрытие.

27 июня беспилотник ВСУ ударил по музейному комплексу «Самбекские высоты» в Ростовской области. В результате атаки пострадали 12 человек. По словам губернатора Юрия Слюсаря, экспозиция музея не получила повреждений. Глава региона назвал атаку «большим горем» и «актом особого цинизма». Следственный комитет возбудил уголовное дело о теракте. Подробности — в материале «Газеты.Ru».

23 июня президент России Владимир Путин поручил правительству принять дополнительные меры, чтобы минимизировать последствия атак ВСУ на российскую инфраструктуру. По его словам, на плечах министерства обороны РФ и других силовых ведомств лежит задача купирования угрозы атак по гражданским объектам.

Ранее российские войска уничтожили два самолета МиГ-29 ВСУ.