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Российские войска уничтожили два самолета МиГ-29 ВСУ

Минобороны: ВС РФ уничтожили в Николаевской области два самолета МиГ-29 ВСУ
Telegram-канал «Воевода Вещает»

Вооруженные силы Российской Федерации уничтожили с помощью двух беспилотников «Герань-4 сикер» на аэродроме Вознесенск в Николаевской области два самолета МиГ-29 ВСУ. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны России.

Отмечается, что один из самолетов с боекомплектом авиационных средств поражения находился на стоянке перед железобетонным укрытием (ЖБУ). Второй самолет в ЖБУ производил заправку топливом от топливозаправщика.

В результате удара по аэродрому уничтожены два самолета МиГ-29, топливозаправщик, специальный автомобиль АПА — 5Д, а также летный и инженерно-технический состав, прибывший для подготовки истребителей к вылету.

26 июня на Украине сообщили, что истребитель МиГ-29 Военно-воздушных сил страны потерпел крушение в Полтавской области.

В этот же день «Нафтогаз» сообщил, что Вооруженные силы России поразили объекты компании в Полтавской и Харьковской областях.

Ранее в России заявили о крушении истребителя Mirage 2000 на Украине.

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