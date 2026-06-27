На подлете к Москве сбили еще два дрона ВСУ

Собянин: до 11 увеличилось число БПЛА, сбитых на подлете к Москве

Российские системы противовоздушной обороны сбили еще два дрона на подлете к Москве. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин в своем канале в «Максе».

Таким образом, число сбитых целей достигло 11.

«Два БПЛА, летевших на Москву, уничтожены системой ПВО Минобороны. Специалисты экстренных служб работают на месте падения обломков», — написал градоначальник.

До этого сообщалось, что общее число уничтоженных украинских дронов достигло девяти.

Несколькими часами ранее Собянин сообщил об уничтожении семи БПЛА, летевших в сторону Москвы. На месте падения обломков также работали сотрудники экстренных служб.

22 июня Москва подверглась одной из самых крупных атак за последние два года. Тогда силы ПВО уничтожили 84 беспилотника, направлявшихся к столице. Самая масштабная атака за этот период была зафиксирована 18 июня, когда средствам противовоздушной обороны удалось нейтрализовать более 190 дронов.

Ранее Путин назвал цель расширения атак украинских БПЛА на Россию.