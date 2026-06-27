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Число сбитых на подлете к Москве дронов увеличилось до девяти

Собянин: силы ПВО сбили еще два беспилотника, летевших к Москве
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Силы противовоздушной обороны (ПВО) сбили еще два беспилотных летательных аппарата (БПЛА) на подлете к Москве. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин в своем канале в мессенджере «Макс».

«На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб», — написал глава города.

Несколькими часами ранее Собянин сообщил об уничтожении семи БПЛА, летевших в сторону Москвы. На месте падения обломков также работали сотрудники экстренных служб.

22 июня Москва подверглась одной из самых крупных атак за последние два года. Тогда силы ПВО уничтожили 84 беспилотника, направлявшихся к столице. Самая масштабная атака за этот период была зафиксирована 18 июня, когда средствам противовоздушной обороны удалось нейтрализовать более 190 дронов.

Ранее Путин назвал цель расширения атак украинских БПЛА на Россию.

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