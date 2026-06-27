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На подлете к Москве сбили семь БПЛА

Собянин: ПВО сбила семь украинских дронов, летевших на Москву
Aleksey Ivanov/TV Zvezda/Global Look Press

Силами противовоздушной обороны (ПВО) Минобороны уничтожены семь беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), летевших в сторону Москвы. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин в своем канале в мессенджере «Макс».

По его словам, специалисты экстренных служб работают на месте падения обломков.

До этого сообщалось, что атака беспилотников Вооруженных сил Украины в ночь на 26 июня стала самой массированной за 2026 год. По информации министерства обороны России, средства ПВО сбили 660 украинских беспилотников над российскими регионами, а также над Черным и Азовскими морями. Силы ПВО тогда уничтожили почти 50 дронов на подлете к Москве.

22 июня Москва подверглась одной из самых крупных атак за последние два года. Тогда силы ПВО уничтожили 84 беспилотника, направлявшихся к столице. Самая масштабная атака за этот период была зафиксирована 18 июня, когда средствам противовоздушной обороны удалось нейтрализовать более 190 дронов.

Ранее ракетную опасность объявили в Ульяновской области.

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