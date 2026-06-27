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ВС России уничтожили логистический центр ВСУ на окраине Запорожья

МО РФ: «Герань-2» уничтожила логистический центр ВСУ на окраине Запорожья
tsyklon/Shutterstock/FOTODOM

Российские военные с помощью БПЛА «Герань-2» уничтожили логистический центр Вооруженных сил Украины (ВСУ) на окраине Запорожья. Об этом сообщает Минобороны РФ в мессенджере «Макс».

По информации российского оборонного ведомства, украинские войска использовали склад для доставки грузов военного назначения.

Также в поселке Репки Черниговской области ВС РФ ударили по автозаправочной станции. ВСУ активно использовали ее для заправки военной техники. Также в районе поселка был уничтожен склад военно-технического имущества.

25 июня российские военные при помощи беспилотников «Герань-2» нанесли удары по автозаправочным станциям в Николаевской области.

В этот же день в Минобороны РФ сообщили, что российские военные при помощи беспилотников «Герань-2» нанесли удар по складу горюче-смазочных материалов в Днепропетровской области, снабжавшему Вооруженные силы Украины.

Ранее в одном из украинских регионов объявили обязательную эвакуацию.

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