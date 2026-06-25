Российские беспилотники ударили по топливному объекту в Днепропетровской области

Российские военные при помощи беспилотников «Герань-2» нанесли удар по складу горюче-смазочных материалов (ГСМ) в Днепропетровской области, снабжавшему Вооруженные силы Украины. Об этом сообщило Минобороны РФ, передает РИА Новости.

Отмечается, что топливный объект находился в населенном пункте Губиниха.

«Высокоточным ударом расчеты БПЛА войск беспилотных систем поразили цель, которую ВСУ использовали для снабжения транспорта», — говорится в сообщении оборонного ведомства.

21 июня президент Украины Владимир Зеленский заявил, что армия России выпустила по республике около 2200 ударных БПЛА, более 1800 управляемых авиабомб и 87 ракет за неделю.

По его словам, российские войска поражали объекты в Днепропетровской, Харьковской, Кировоградской, Одесской и Сумской областях, а также в подконтрольной ВСУ части Донбасса.

До этого генерал-лейтенант, член комитета Госдумы по обороне Виктор Соболев высказал мнение, что России необходимо перейти к интенсификации наступательных операций в зоне СВО и обеспечить выход на западные границы Украины, чтобы обезопасить российские объекты энергетики от ударов ВСУ.

Ранее в одном из украинских регионов объявили обязательную эвакуацию.