Российские беспилотники ударили по топливному объекту в Днепропетровской области

Российские военные при помощи беспилотников «Герань-2» нанесли удар по складу горюче-смазочных материалов (ГСМ) в Днепропетровской области, снабжавшему Вооруженные силы Украины. Об этом сообщило Минобороны РФ, передает РИА Новости.
Отмечается, что топливный объект находился в населенном пункте Губиниха.
«Высокоточным ударом расчеты БПЛА войск беспилотных систем поразили цель, которую ВСУ использовали для снабжения транспорта», — говорится в сообщении оборонного ведомства.
21 июня президент Украины Владимир Зеленский заявил, что армия России выпустила по республике около 2200 ударных БПЛА, более 1800 управляемых авиабомб и 87 ракет за неделю.
По его словам, российские войска поражали объекты в Днепропетровской, Харьковской, Кировоградской, Одесской и Сумской областях, а также в подконтрольной ВСУ части Донбасса.
До этого генерал-лейтенант, член комитета Госдумы по обороне Виктор Соболев высказал мнение, что России необходимо перейти к интенсификации наступательных операций в зоне СВО и обеспечить выход на западные границы Украины, чтобы обезопасить российские объекты энергетики от ударов ВСУ.
Ранее в одном из украинских регионов объявили обязательную эвакуацию.