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Армия

Российские беспилотники ударили по топливному объекту в Днепропетровской области

Минобороны: ВС РФ ударом «Герани» поразили склад ГСМ в Днепропетровской области
Stringer/dpa/Global Look Press

Российские военные при помощи беспилотников «Герань-2» нанесли удар по складу горюче-смазочных материалов (ГСМ) в Днепропетровской области, снабжавшему Вооруженные силы Украины. Об этом сообщило Минобороны РФ, передает РИА Новости.

Отмечается, что топливный объект находился в населенном пункте Губиниха.

«Высокоточным ударом расчеты БПЛА войск беспилотных систем поразили цель, которую ВСУ использовали для снабжения транспорта», — говорится в сообщении оборонного ведомства.

21 июня президент Украины Владимир Зеленский заявил, что армия России выпустила по республике около 2200 ударных БПЛА, более 1800 управляемых авиабомб и 87 ракет за неделю.

По его словам, российские войска поражали объекты в Днепропетровской, Харьковской, Кировоградской, Одесской и Сумской областях, а также в подконтрольной ВСУ части Донбасса.

До этого генерал-лейтенант, член комитета Госдумы по обороне Виктор Соболев высказал мнение, что России необходимо перейти к интенсификации наступательных операций в зоне СВО и обеспечить выход на западные границы Украины, чтобы обезопасить российские объекты энергетики от ударов ВСУ.

Ранее в одном из украинских регионов объявили обязательную эвакуацию.

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