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Армия

Российские беспилотники ударили по АЗС в Николаевской области

ВС РФ «Геранями» поразили АЗС в Николаевской области для нарушения логистики ВСУ
Dora Ubaldina/Shutterstock/FOTODOM

Российские военные при помощи беспилотников «Герань-2» нанесли удары по автозаправочным станциям (АЗС) в Николаевской области. Об этом сообщило Минобороны РФ, передает РИА Новости.

В ведомстве уточнили, что регулярные высокоточные удары по хранилищам топлива, АЗС и объектам железнодорожной инфраструктуры позволят нарушить транспортную логистику вооруженных сил Украины (ВСУ).

В этот же день в Минобороны РФ сообщили, что российские военные при помощи беспилотников «Герань-2» нанесли удар по складу горюче-смазочных материалов в Днепропетровской области, снабжавшему Вооруженные силы Украины.

21 июня президент Украины Владимир Зеленский заявил, что армия России выпустила по республике около 2200 ударных БПЛА, более 1800 управляемых авиабомб и 87 ракет за неделю.

По его словам, российские войска поражали объекты в Днепропетровской, Харьковской, Кировоградской, Одесской и Сумской областях, а также в подконтрольной ВСУ части Донбасса.

Ранее в одном из украинских регионов объявили обязательную эвакуацию.

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