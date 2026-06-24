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Армия

В одном из украинских регионов объявили обязательную эвакуацию из 12 приграничных сел

В Черниговской области объявили обязательную эвакуацию из 12 приграничных сел
Anatolii Stepanov/Reuters

В 12 регионах Черниговской области Украины проведут эвакуацию. Об этом заявил глава военной администрации Вячеслав Чаус в своем Telegram-канале.

«Совет обороны принял решение об обязательной эвакуации из приграничья Черниговской области с 1 июля. Это был запрос от военных. Речь идет о 12 приграничных населенных пунктах в четырех общинах», — написал он.

Эвакуация пройдет в Корюковской, Городнянской, Новгород-Северской и Семеновской общинах области. Кроме того, эвакуацию продлили еще для семи приграничных сел, где этот процесс начался зимой. Уточняется, что в этих населенных пунктах до сих пор остается около тысячи жителей.

19 июня стало известно, что власти Украины провели частичную эвакуацию жителей подконтрольного Киеву города Запорожья, а также населенных пунктов, расположенных вблизи линии боевого соприкосновения. Как рассказывал заместитель министра региональной безопасности Запорожской области Олег Мурачев, наиболее масштабно она проводится в Орехове и Никополе Днепропетровской области.

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