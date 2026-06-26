ВС России ликвидировали начальника отделения 10-го пограничного отряда Украины при ударе по командному пункту в поселке Белый Колодезь Харьковской области. Об этом сообщили ТАСС в силовых структурах РФ.

«В результате нашего огневого воздействия по командным пунктам противника в поселке Белый Колодезь существенные потери понесли украинские пограничники. В частности, был уничтожен начальник отделения 10-го пограничного отряда А. Минько», — уточнил источник.

20 июня в силовых структурах рассказали о ликвидации двух офицеров сил специальных операций (ССО) ВСУ в Запорожской области. По данным источника, скорее всего, оба украинских офицера были уничтожены в ходе атаки БПЛА по пункту дислокации.

До этого стало известно, что командир одной из групп ВСУ с позывным «Пельмень», переодетый в российскую форму, был ликвидирован у села Новоподгородное в Днепропетровской области.

Ранее в Кремле предупредили о необратимости ситуации в зоне СВО для украинских войск.