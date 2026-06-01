Командир одной из групп Вооруженных сил Украины (ВСУ) с позывным «Пельмень», переодетый в российскую форму, ликвидирован у села Новоподгородное в Днепропетровской области. Об этом ТАСС рассказал командир штурмового отряда 433-го полка 27-й мотострелковой дивизии группировки войск «Центр» Дамир Чапаев.

По словам военнослужащего, когда российские бойцы подходили к Новоподгородному, они вычислили и уничтожили командира ВСУ. Он был переодет в форму Вооруженных сил России и двигался по лесополосам в сторону российских позиций.

Он также отмечал, что бывали случаи, когда российские военные «встречали в упор» украинских военнослужащих.

29 мая в Министерстве обороны России сообщили, что военнослужащие страны взяли под контроль село Новоподгородное в Днепропетровской области. В боях за населенный пункт участвовали бойцы группировки войск «Центр».

