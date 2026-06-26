В Кремле знают об обращении ветерана СВО к Путину

Песков: в Кремле известно об обращении ветерана СВО Лунина к президенту

В Кремле знают об обращении ветерана СВО Александра Лунина к президенту РФ Владимиру Путину. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков во время брифинга.

Речь идет об обращении Лунина, распространившемся по социальным сетям, в котором тот заявил о плохом обращении с военнослужащими со стороны командиров и пригрозил мятежом военных. Военный просил встречи с президентом РФ.

Отвечая на соответствующий вопрос, Песков признался, что с самим обращением еще не ознакомился, но сделает это.

«Нам сказали, что есть такое обращение, но мы еще пока не успели с ним ознакомиться <...> но, судя по вашим словам, какие-то достаточно странные формулировки», — сказал он.

Вместе с тем Песков ранее заявил, что ситуация на фронте для Вооруженных сил Украины (ВСУ) в определенное время уже станет необратимой. Представитель Кремля отметил, что ситуация в зоне проведения специальной военной операции для Украины ухудшается с каждым днем, динамика очевидна.

Ранее в Кремле прокомментировали угрозы Зеленского в адрес Белоруссии.