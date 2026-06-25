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Военный эксперт прокомментировал эвакуацию населения в Черниговской области

Военэксперт Баранец: Киев опасается потери контроля над Черниговской областью
Gleb Garanich/Reuters

Военный обозреватель, полковник в отставке Виктор Баранец в интервью Tsargrad.tv прокомментировал эвакуацию населения из 12 населенных пунктов Черниговской области.

По мнению эксперта, данное решение может быть связано с тем, что Киев предвидит скорый контроль Вооруженных сил России над этими территориями. Однако, есть и другая версия, связанная с пропагандой, считает он.

«Второе — может говорить о том, что специально нагнетается ситуация, чтобы жители этих сел, которые собираются насильно эвакуировать, чтобы они озлобились на Россию, на российскую армию. Тут уже вступает в действие пропагандистский аспект», — пояснил Баранец.

При этом такое стечение обстоятельств может облегчить продвижение российских войск, добавил он.

Об эвакуации в Черниговской области стало известно накануне. Она пройдет в Корюковской, Городнянской, Новгород-Северской и Семеновской общинах региона. Кроме того, эвакуацию продлили еще для семи приграничных сел, где этот процесс начался зимой. Уточнялось, что в этих населенных пунктах до сих пор остается около тысячи жителей.

Ранее в РФ сообщили об эвакуации первых жителей Константиновки.

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