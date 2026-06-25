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Армия

На северо-востоке Украины раздались взрывы

В украинских Сумах раздались взрывы
Varit Soponpis/Keystone Press Agency/Global Look Press

Взрывы раздались в городе Сумы на северо-востоке Украины. Об этом сообщило издание «Общественное».

Никаких подробностей не приводится. В Сумской области сейчас действует режим воздушной тревоги.

Накануне российские военные нанесли массированный удар по топливной инфраструктуре Украины — повреждения получили АЗС в Сумах и Никополе, а также локомотив, перевозивший топливо для Вооруженных сил Украины (ВСУ), и фуры в Запорожской области. По данным Mash, за последний месяц ВС РФ уничтожили больше 150 АЗС и 100 бензовозов. Кроме этого, ударам также подвергаются нефтебазы и другие объекты. Российские власти ранее говорили, что интенсивность атак будет возрастать.

До этого российские войска с помощью беспилотников «Герань» ударили по логистическому центру ВСУ «Новая Почта» в районе Сум. Ведомство также разместило соответствующее видео с камер объективного контроля. По информации Минобороны, данный логистический центр использовался для доставки, хранения и сборки БПЛА и их комплектующих.

Ранее власти Сумской области сообщили о загрязнении воздуха после удара по складам.

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