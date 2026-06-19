Российские силы ударили «Геранями» по логистическому центру ВСУ в районе Сум

Российские войска с помощью беспилотников «Герань» ударили по логистическому центру ВСУ «Новая Почта» у украинского города Сумы. Об этом РИА Новости сообщили в Минобороны РФ.

Ведомство также разместило соответствующее видео с камер объективного контроля. По информации Минобороны, данный логистический центр использовался для доставки, хранения и сборки БПЛА и их комплектующих.

До этого в российском оборонном ведомстве заявили, что за прошедшую неделю российские войска нанесли семь групповых ударов по объектам на Украине. Речь идет об инфраструктуре оборонно-промышленного комплекса (ОПК), топливно-энергетической (ТЭК), используемой в интересах вооруженных сил Украины (ВСУ).

Кроме того, под удар российских сил попали военные аэродромы, склады боеприпасов и горючего, территориальные центры комплектования (ТЦК), места сборки, хранения, подготовки и запуска дронов, а также пункты временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников.

Ранее российские военные «Геранью» уничтожили важный энергетический объект ВСУ.