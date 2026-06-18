Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
ЧМ-2026Война США и Израиля против Ирана
Армия

На Украине после удара авиабомб загорелись склады с серосодержащими веществами

Власти Сумской области сообщили о загрязнении воздуха после удара по складам
Juan Carlos Villa/Xinhua/Global Look Press

Возгорание на складах с серосодержащими веществами произошло в окрестностях Сум после удара авиабомб. Об этом сообщил глава Сумской областной военной администрации Олег Григоров в своем Telegram-канале.

По его словам, удар был нанесен днем, после чего начался пожар в складских помещениях. Григоров призвал жителей Бездрицкой, Верхнесыроватской и Краснопольской общин закрыть окна и ограничить пребывание на открытом воздухе. Он предупредил, что в воздухе может ощущаться запах серы.

Позднее в областной администрации сообщили результаты замеров качества воздуха. Согласно данным мониторинга, превышение предельно допустимой концентрации диоксида серы было зафиксировано в селе Верхняя Сыроватка.

18 июня Воздушно-космические силы России нанесли удары по временным базам украинских формирований. В ходе боевой работы применялись фугасные авиабомбы ФАБ-500 и ФАБ-1000, оснащенные универсальным модулем планирования и коррекции. Цели были поражены в населенных пунктах Сергеевка и Николаевка (ДНР), а также в Краснополье, расположенном в Сумской области.

Ранее в Сумской области пропали без вести техники ВВС Украины.

Комментарии
 
Теперь вы знаете
Ответ Лаврова Украине, новые правила семейной ипотеки и опасности в Таиланде. Главное за 18 июня
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!