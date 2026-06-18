На Украине после удара авиабомб загорелись склады с серосодержащими веществами

Власти Сумской области сообщили о загрязнении воздуха после удара по складам

Возгорание на складах с серосодержащими веществами произошло в окрестностях Сум после удара авиабомб. Об этом сообщил глава Сумской областной военной администрации Олег Григоров в своем Telegram-канале.

По его словам, удар был нанесен днем, после чего начался пожар в складских помещениях. Григоров призвал жителей Бездрицкой, Верхнесыроватской и Краснопольской общин закрыть окна и ограничить пребывание на открытом воздухе. Он предупредил, что в воздухе может ощущаться запах серы.

Позднее в областной администрации сообщили результаты замеров качества воздуха. Согласно данным мониторинга, превышение предельно допустимой концентрации диоксида серы было зафиксировано в селе Верхняя Сыроватка.

18 июня Воздушно-космические силы России нанесли удары по временным базам украинских формирований. В ходе боевой работы применялись фугасные авиабомбы ФАБ-500 и ФАБ-1000, оснащенные универсальным модулем планирования и коррекции. Цели были поражены в населенных пунктах Сергеевка и Николаевка (ДНР), а также в Краснополье, расположенном в Сумской области.

Ранее в Сумской области пропали без вести техники ВВС Украины.