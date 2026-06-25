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Армия

Над Россией сбили 28 украинских беспилотников

Минобороны: силы ПВО за 12 часов сбили 28 дронов ВСУ над территорией Россией
Евгений Биятов/РИА Новости

Силы противовоздушной обороны (ПВО) за 12 часов перехватили и уничтожили над территорией России 28 украинских беспилотников самолетного типа. Об этом сообщили в пресс-службе министерства обороны РФ.

Дроны были сбиты в период с 8:00 до 20:00 мск. БПЛА ликвидировали над территориями над территориями Белгородской, Брянской, Курской, Самарской областей, республиками Башкортостан и Крым, а также над акваториями Азовского и Черного морей, уточнили в военном ведомстве.

25 июня украинские дроны атаковали здание проектно-конструкторского отдела Запорожской атомной электростанции.

Накануне ВСУ нанесли массированный удар по Севастополю. За ночь и утро дежурные средства ПВО перехватили и уничтожили 70 украинских беспилотников над городом. В результате налета пострадали два человека. В населенном пункте произошло отключение электричества, в связи с чем троллейбусы не вышли на линии, а детские сады были переведены на особый режим работы. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в Госдуме рассказали о тактике дроновых атак Украины.

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