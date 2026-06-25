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Украинские беспилотники ударили по объекту ЗАЭС

Дроны ВСУ атаковали здание проектно-конструкторского отдела ЗАЭС
Константин Михальчевский/РИА Новости

Украинские беспилотные летательные аппараты (БПЛА) атаковали здание проектно-конструкторского отдела Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС). Об этом сообщила пресс-служба станции.

Там уточнили, что удар дронов пришелся на объект, который находится за границами основной промышленной площадки АЭС. Повреждения получила постройка проектно-конструкторского подразделения, а также несколько машин, принадлежащих работникам.

«По предварительной информации, пострадавших нет», — отметили в ЗАЭС.

Подразделение занимается задачами, напрямую связанными с безопасной работой энергоблоков, разработкой технических решений для обновления оборудования и продлением сроков службы объектов станции, сообщили в пресс-службе станции. В ЗАЭС добавили, что удар фактически пришелся на один из основных инженерных центров, от которого зависит надежность функционирования ЗАЭС. Уточняется, что радиационная обстановка на станции остается в норме.

До этого директор по коммуникациям ЗАЭС Евгения Яшина сообщила о завершении локального режима тишины, который был введен для проведения ремонтных работ на линии электропередачи «Днепровская». Режим действовал с 5 июня, его целью было восстановление одной из двух высоковольтных линий, поврежденных в результате предыдущей атаки дронов. По словам Яшиной, согласованный режим прекращения огня между Россией и Украиной закончился 23 июня.

Ранее транспортный цех ЗАЭС подвергся массированной атаке ВСУ.

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