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В сибирском регионе ввели режим беспилотной опасности

Губернатор Моор: в Тюменской области введен режим беспилотной опасности
Naypong Studio/Shutterstock/FOTODOM

Губернатор Тюменской области Александр Моор сообщил в своем аккаунте в мессенджере «Макс», что в регионе введен режим беспилотной опасности.

«На территории Тюменской области введен режим беспилотной опасности <...>. Сохраняйте спокойствие, будьте бдительны!» — написал Моор.

Он уточнил, что мера носит превентивный характер.

До этого режим беспилотной опасности объявляли в Тюменской области (расположена в Западной Сибири) 20 июня.

В тот же день Моор сообщал, что в Тюмени отражена атака дронов на нефтеперерабатывающий завод. Губернатор отмечал, что НПЗ не пострадал, а сотрудники были вовремя эвакуированы.

Атаки беспилотников на российские регионы начались в 2022 году на фоне специальной военной операции на Украине. Киев официально не подтверждал своей причастности, однако в августе 2023 года советник главы офиса украинского президента Михаил Подоляк заявил, что число ударов БПЛА по России «будет увеличиваться».

Ранее падение обломков дронов на юге России привело к пожару.

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