Падение обломков дронов на юге России привело к пожару

В городе Крымск из-за падения обломков дронов загорелась хозпостройка во дворе частного дома. Об этом написал в Telegram-канале оперштаб Краснодарского края.

Там уточнили, что при этом никто не пострадал. Возгорание оперативно потушили.

На этом фоне аэропорт Краснодара на два часа из соображений безопасности приостанавливал полеты. А в Сочи вводился режим угрозы атаки БПЛА.

Вооруженные Силы Украины за последнее время нанесли несколько массированных ударов беспилотниками по объектам практически на всей европейской части России, также под ударом оказались прифронтовые территории. Только 18 июня российские силы ПВО (противовоздушной обороны) сбили почти тысячу дронов.

Военный обозреватель «Газеты.Ru», полковник в отставке Михаил Ходаренок отметил, что центр приложения усилий со стороны Украины и ее союзников в ходе боевых действий окончательно сместился в воздушную сферу. Эксперт проанализировал, как будет развиваться обстановка в дальнейшем.

Ранее россиян призвали молиться во время атак беспилотников.