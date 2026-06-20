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Армия

В Тюмени отразили атаку БПЛА на нефтеперерабатывающий завод

Моор: отражена атака БПЛА на Тюменский нефтеперерабатывающий завод
Алексей Никольский/РИА Новости

В Тюмени отражена атака БПЛА на нефтеперерабатывающий завод. Об этом сообщил губернатор Тюменской области Александр Моор в мессенджере «Макс».

«Отражена атака БПЛА на Тюменский НПЗ. На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб», — написал он.

Глава региона уточнил, что завод не пострадал, сотрудники были вовремя эвакуированы.

До этого в Тюменской области был объявлен режим беспилотной опасности. Население призвали соблюдать спокойствие и бдительность.

Тем временем аэропорт Тюмени временно приостановил работу, сообщает пресс-служба Росавиации.

Атаки беспилотников на российские регионы начались в 2022 году на фоне специальной военной операции на Украине. Киев официально не подтверждал своей причастности, однако в августе 2023 года советник главы офиса украинского президента Михаил Подоляк заявил, что число ударов БПЛА по России «будет увеличиваться».

Российские военные поразили объекты транспорта и энергетики, используемые ВСУ.

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