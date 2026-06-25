Пентагон заказал у Lockheed Martin перехватчики THAAD на $35,3 млрд

Пентагон заказал у компании Lockheed Martin перехватчики для систем THAAD на сумму $35,3 млрд для нужд агентства противоракетной обороны США. Об этом сообщает РИА Новости.

В публикации отмечается, что подразделение Lockheed Martin «Ракетное вооружение и управление огнем», расположенное в Далласе, удостоено многолетнего контракта на производство противоракетных систем.

До этого в американском оборонном ведомстве заявили, что США планируют втрое увеличить производство головок самонаведения для зенитных управляемых ракет PAC-3 MSE (Patriot Advanced Capability - 3 Missile Segment Enhancement) к системам противовоздушной обороны (ПВО) Patriot.

19 мая сообщалось, что сухопутные силы США разместили запрос на разработку относительно дешевой ракеты-перехватчика для ЗРК Patriot стоимостью до $1 миллиона за штуку.

Позднее вице-президент Lockheed Martin Брайан Данн заявил, что компания не может гарантировать союзникам США, включая страны ЕС, Ближнего Востока и Японию, сроки новых поставок ракет-перехватчиков для систем ПВО Patriot.

Ранее Пентагон заключил контракты на разработку и производство недорогих крылатых ракет.