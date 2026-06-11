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Вице-президент Lockheed Martin рассказал о поставках ракет для Patriot

Данн: Lockheed Martin не гарантирует сроки новых поставок ракет для Patriot
Lockheed Martin

Американская оборонная компания Lockheed Martin не может гарантировать союзникам США, включая страны ЕС, Ближнего Востока и Японию, сроки новых поставок ракет-перехватчиков для систем ПВО Patriot, заявил вице-президент предприятия Брайан Данн. Об этом сообщает Financial Times.

По его словам, компания не контролирует распределение ракет данного типа, а также не может сказать заказчикам, какое место они займут в приоритетном списке.

Данн добавил, что также не контролирует заявления Пентагона о расширении и производстве боеприпасов для Patriot.

До этого в американском оборонном ведомстве заявили, что США планируют втрое увеличить производство головок самонаведения для зенитных управляемых ракет PAC-3 MSE (Patriot Advanced Capability - 3 Missile Segment Enhancement) к системам противовоздушной обороны (ПВО) Patriot.

19 мая сообщалось, что сухопутные силы США разместили запрос на разработку относительно дешевой ракеты-перехватчика для ЗРК Patriot стоимостью до $1 миллиона за штуку.

Ранее Пентагон заключил контракты на разработку и производство недорогих крылатых ракет.

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