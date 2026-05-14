Пентагон заключил контракты на разработку и производство недорогих крылатых ракет

Пентагон хочет оперативно закупить 10 тыс. бюджетных крылатых ракет в течение трех лет. Об этом сообщает The Wall Street Journal.

В публикации отмечается, что ракеты по программе Low-Cost Containerized Missiles (LCCM) будут стоить несколько сотен тысяч долларов за единицу. Подобная закупка может помочь ВС США увеличить и диверсифицировать арсеналы, став дополнением к уже стоящим на вооружении ракетам Tomahawk.

По данным издания, Пентагон заключил контракты с компаниями CoAspire, Zone 5, Leidos и Anduril Industries на разработку и производство новых ракет.

До этого сообщалось, что Пентагон намерен в 2027 финансовом году почти втрое увеличить закупки ракет AIM-9X Sidewinder, прежде активно поставлявшихся на Украину. Военное ведомство планирует приобрести в общей сложности 954 таких ракеты. 648 из них стоимостью $419,2 млн. предназначены для Военно-воздушных сил (ВВС), а 306 ракет стоимостью $174,7 млн - для Военно-морских сил (ВМС).

Ранее сообщалось о планах минобороны США в разы нарастить закупки «уничтожителей» российских комплексов С-400.