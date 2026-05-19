США начали поиск дешевой замены ракетам для ЗРК Patriot

РИА Новости: США хотят найти дешевые ракеты для ЗРК Patriot по цене до $1 млн

Сухопутные силы США разместили запрос на разработку относительно дешевой ракеты-перехватчика для ЗРК Patriot стоимостью до $1 миллиона за штуку. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на американские правительственные документы.

В них утверждается, что правительству США требуется готовый полноценный боеприпас и решение по управлению пуском, способные противодействовать средствам воздушного нападения.

Подобный снаряд должен уметь сбивать крылатые и баллистические ракеты ближнего действия и малой дальности. Также в документе отмечена необходимость того, чтобы боеприпасы были совместимы с пусковой установкой М903, которая является стандартной составляющей ЗРК Patriot.

В Пентагоне рассчитывают увидеть демонстрацию возможностей такой противоракеты уже в четвертом квартале 2026 финансового года, то есть в январе-марте 2027 года.

До этого сообщалось, что Пентагон хочет оперативно закупить 10 тыс. бюджетных крылатых ракет в течение трех лет.

Ранее сообщалось о планах минобороны США в разы нарастить закупки «уничтожителей» российских комплексов С-400.