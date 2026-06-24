В Минобороны России назвали число сбитых дронов в течение дня

Дежурные стредства противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили 245 украинских дронов за 13 часов. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны РФ в канале на платформе «Макс».

По информации ведомства, беспилотные летательные аппараты (БПЛА) самолетного типа были сбиты в период с 7.00 мск до 20.00 мск над территориями Белгородской, Брянской, Калужской, Курской, Нижегородской, Орловской, Оренбургской, Ростовской, Рязанской, Тульской, Смоленской областей, а также Московского региона, Краснодарского края, Республики Крым и над акваторией Черного моря.

Незадолго до этого мэр Москвы Сергей Собянин сообщил о 15 сбитых дронах на подлете к столице.

В ночь на 24 июня Минобороны РФ сообщило, что средства противовоздушной обороны сбили над регионами России 323 украинских БПЛА. Так дроны над Астраханской, Белгородской, Брянской, Воронежской, Волгоградской, Калужской, Курской, Липецкой, Нижегородской, Орловской, Оренбургской, Пензенской, Ростовской, Рязанской, Саратовской, Смоленской и Тульской областями.

Ранее в России рассказали об использовании ВСУ американских дронов, устойчивых к средствам РЭБ.