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В России рассказали об использовании ВСУ американских дронов, устойчивых к средствам РЭБ

Кузякин: американские БПЛА Hornet устойчивы к российским средствам РЭБ
US DOD

Американские беспилотники Hornet («Хорнет»), которые используются Вооруженными силами Украины (ВСУ) в прифронтовых зонах, способны «игнорировать» российские средства радиоэлектронной борьбы (РЭБ) благодаря технологии оптической одометрии. Об этом сообщил в статье для газеты «Известия» главный конструктор Центра комплексных беспилотных решений (ЦКБР) Дмитрий Кузякин.

По его словам, Hornet может выполнять задачи без использования спутниковой навигации и радиосвязи, которые подавляются средствами РЭБ. Такие БПЛА ориентируются на местности с помощью систем машинного зрения, анализирующих изображение поверхности под аппаратом.

Кузякин отметил, что такая технология получила развитие благодаря марсианскому вертолету Ingenuity. Поскольку на Марсе отсутствует спутниковая навигация, аппарат ориентировался в пространстве самостоятельно, используя камеры и анализируя движение поверхности под собой.

Конструктор утверждает, что беспилотник Hornet способен самостоятельно определять цели и принимать решение о нанесении удара без участия оператора, что противоречит американскому законодательству. Чтобы обойти эти ограничения, разработчик аппарата — компания Swift Beat — вошла в состав эстонского холдинга Volya Robotics.

«Эстонская юрисдикция — это легальный способ вывести разработку из-под юрисдикции судов США», — пишет автор.

С весны 2026 года СМИ начали сообщать о применении ВСУ нового вида дронов, которые атаковали объекты в российском тылу. Аппараты Hornet бесшумны и оснащены искусственным интеллектом — это позволяет им отчасти автономно находить и поражать цели. В чем особенность этих БПЛА, какие у них технические характеристики и как их атаки могут отразиться на ходе СВО — в материале «Газеты.Ru».

Ранее ВС России начали использовать дрон-камикадзе «Гербера-2» для ударов по целям в Киеве.

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