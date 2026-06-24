Над регионами России за ночь сбили более 300 беспилотников

Минобороны: силы ПВО за ночь сбили над Россией 323 беспилотника

Средства противовоздушной обороны в ночь на 24 июня сбили над регионами России 323 беспилотных летательных аппарата Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщает пресс-служба министерства обороны Российской Федерации.

Так, российские военные уничтожили вражеские дроны над Астраханской, Белгородской, Брянской, Воронежской, Волгоградской, Калужской, Курской, Липецкой, Нижегородской, Орловской, Оренбургской, Пензенской, Ростовской, Рязанской, Саратовской, Смоленской, Тульской областями.

Еще несколько дронов сбили над Московским регионом, Краснодарским краем и республикой Крым.

Кроме того, БПЛА были ликвидированы над акваториями Азовского и Черного морей.

Рано утром 24 июня губернатор Оренбургской области Евгений Солнцев сообщил об уничтожении БПЛА над промышленным предприятием в Оренбурге.

Также губернатор Севастополя Михаил Развожаев информировал, что в результате атаки ВСУ на энергетическую инфраструктуру город временно остался без электроснабжения.

Ранее Путин напомнил причину начала СВО.