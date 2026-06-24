Штурмовые подразделения российской группировки войск «Юг» за сутки освободили 114 зданий в Константиновке в Донецкой народной республике. Об этом сообщили в Минобороны России.

В военном ведомстве заявили, что наступательные действия продолжались в юго-западной части населенного пункта. По данным Минобороны, российские подразделения вели бои с разрозненными группами украинских военнослужащих и отдельными бойцами ВСУ.

В Минобороны также сообщили о потерях украинской стороны. По данным ведомства, ВСУ лишились до 30 военнослужащих, бронеавтомобиля, 13 автомобилей, двух квадроциклов, трех артиллерийских орудий, 21 наземного робототехнического комплекса и 21 пункта управления беспилотниками.

Газета The Telegraph писала, что армия России зашла в Константиновку, которая является опорным пунктом украинских войск на Донбассе, и вскоре может взять город под свой контроль. Издание отмечает, что Вооруженные силы РФ применяют стратегию, аналогичную той, что использовалась в Покровске в 2025 году, когда войска начали продвижение по флангам, чтобы окружить город и перекрыть пути снабжения.

22 июня командир батальона 78-го мотострелкового полка «Южной» группировки войск рассказал, что российские военные взяли под контроль южную сторону города Константиновка.

На следующий день президент России Владимир Путин заявил, что российские войска сейчас «практически забирают Константиновку».

Ранее в Госдуме призвали усилить наступление в зоне СВО на фоне атак на Москву.