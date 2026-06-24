В ОДКБ заявили об обострении на границе Украины и Белоруссии

Ситуация на границе Украины и Белоруссии обостряется из-за пролета беспилотников. Об этом заявил председатель постоянного совета Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ), постоянный председатель РФ при организации Виктор Васильев, передает РИА Новости.

«Ситуация на границе Украины и Белоруссии начинает обостряться, пролет украинских БПЛА на территорию России становится практически ежедневной практикой», — сказал он.

19 июня Владимир Зеленский дал президенту Белоруссии Александру Лукашенко неделю на то, чтобы отвести от границы с Украиной технику, которая, по его словам, помогает корректировать российские удары по украинским объектам. В противном случае Зеленский пригрозил сделать это силами ВСУ. Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков в связи с этим отмечал, что Лукашенко обсудит угрозы с президентом России Владимиром Путиным. Также Песков подчеркнул, что Белоруссия в состоянии обеспечить свой суверенитет.

Ранее Песков рассказал о реакции России в случае нападения на Белоруссию.