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Армия

Российские военные взяли под контроль населенный пункт в Сумской области

Минобороны: ВС России установили контроль над Иволжанским в Сумской области
Евгений Биятов/РИА Новости

Российские военнослужащие установили контроль над Иволжанским в Сумской области. Об этом сообщило министерство обороны России в сводке о ходе специальной военной операции.

«Подразделения группировки войск «Север» установили контроль над населенным пунктом Иволжанское Сумской области», — проинформировало российское оборонное ведомство.

23 июня президент России Владимир Путин заявил о близком взятии под контроль Константиновки.

До этого газета The Telegraph писала, что армия России зашла в Константиновку, которая является опорным пунктом украинских войск на Донбассе, и вскоре может взять город под свой контроль. Издание отмечает, что Вооруженные силы РФ применяют стратегию, аналогичную той, что использовалась в Покровске в 2025 году, когда войска начали продвижение по флангам, чтобы окружить город и перекрыть пути снабжения.

Ранее в Госдуме призвали усилить наступление в зоне СВО на фоне атак на Москву.

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