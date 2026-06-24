Российские военные атаковали энергетический объект ВСУ в Запорожской области

Российские военные с помощью беспилотника «Герань» нанесли удар по газораспределительной подстанции в районе населенного пункта Люцерна Запорожской области. Об этом сообщило Минобороны России, опубликовав кадры объективного контроля.

В военном ведомстве уточнили, что удар был нанесен расчетом БПЛА «Герань» по газораспределительной подстанции, расположенной в районе Люцерны.

По данным Минобороны, объект использовался для обеспечения нужд военно-промышленного комплекса Украины.

В ведомстве также заявили, что российские войска продолжают наносить удары по объектам энергетической инфраструктуры, которые снабжают энергией предприятия, обслуживающие украинский ВПК.

Неделей ранее российские военные нанесли удар «Геранью» по важному энергетическому объекту, который использовался ВСУ. По данным ведомства, он находится в районе поселка Золочев Харьковской области.

На днях российские военнослужащие нанесли поражение объектам нефтепереработки, топливно-энергетической и транспортной инфраструктуры Украины, складам горючего, используемым Вооруженными силами Украины.

Ранее Минобороны заявило о групповом ударе по нефтезаводу в Полтавской области.