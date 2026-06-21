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Армия

Минобороны России заявило об ударах по топливно-энергетическим объектам Украины

Минобороны: ВС России поразили объекты нефтепереработки и инфраструктуры Украины
Станислав Красильников/РИА Новости

Российские военнослужащие нанесли поражение объектам нефтепереработки, топливно-энергетической и транспортной инфраструктуры Украины, складам горючего, используемым Вооруженными силами Украины (ВСУ). Об этом сообщило министерство обороны России.

«Нанесено поражение инфраструктуре военного аэродрома, объектам нефтепереработки, топливно-энергетической и транспортной инфраструктуры, складам горючего, используемым ВСУ, логистическим центрам, мастерской по производству и сборке БПЛА дальнего действия, местам их хранения», — проинформировало российское оборонное ведомство.

Кроме того, российские военнослужащие ударили по пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 147 районах.

20 июня Минобороны РФ сообщило, что экипажи истребителей-бомбардировщиков Су-34 ВКС России уничтожили пункты управления беспилотными летательными аппаратами ВСУ в Донецкой народной республике (ДНР).

Ранее российские военные «Геранью» уничтожили важный энергетический объект ВСУ.

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