Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
ЧМ-2026Война США и Израиля против Ирана
Армия

Российские военные «Геранью» уничтожили важный энергетический объект ВСУ

Минобороны РФ: в Харьковской области уничтожен важный энергообъект ВСУ
Dora Ubaldina/Shutterstock/FOTODOM

Российские военные нанесли удар беспилотником «Герань» по важному энергетическому объекту, который использовался Вооруженными силами Украины (ВСУ). Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Минобороны России.

По данным ведомства, целью стал объект, расположенный в районе поселка Золочев Харьковской области.

До этого в Минобороны РФ сообщили, что в ночь на 18 июня российские силы нанесли групповой удар по объектам топливно-энергетического комплекса Украины, которые использовались в интересах ВСУ. По данным ведомства, поражены склад ГСМ в Борисполе-2 Киевской области и нефтеперерабатывающий завод Затурино в Полтавской области.

Кроме того, российские войска применили авиабомбы ФАБ-500 по пунктам дислокации украинских военных в Харьковской и Днепропетровской областях. По данным ведомства, уничтожены до 30 военных ВСУ.

Ранее в Минобороны РФ рассказали, сколько было сбито дронов ВСУ над регионами.

Комментарии
 
Теперь вы знаете
Ответ Лаврова Украине, новые правила семейной ипотеки и опасности в Таиланде. Главное за 18 июня
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!