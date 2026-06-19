Российские военные «Геранью» уничтожили важный энергетический объект ВСУ

Минобороны РФ: в Харьковской области уничтожен важный энергообъект ВСУ

Российские военные нанесли удар беспилотником «Герань» по важному энергетическому объекту, который использовался Вооруженными силами Украины (ВСУ). Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Минобороны России.

По данным ведомства, целью стал объект, расположенный в районе поселка Золочев Харьковской области.

До этого в Минобороны РФ сообщили, что в ночь на 18 июня российские силы нанесли групповой удар по объектам топливно-энергетического комплекса Украины, которые использовались в интересах ВСУ. По данным ведомства, поражены склад ГСМ в Борисполе-2 Киевской области и нефтеперерабатывающий завод Затурино в Полтавской области.

Кроме того, российские войска применили авиабомбы ФАБ-500 по пунктам дислокации украинских военных в Харьковской и Днепропетровской областях. По данным ведомства, уничтожены до 30 военных ВСУ.

Ранее в Минобороны РФ рассказали, сколько было сбито дронов ВСУ над регионами.