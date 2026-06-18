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Армия

Минобороны заявило о групповом ударе по объектам ТЭК в Киевской и Полтавской областях

МО: ВС России поразили НПЗ Затурино в Полтавской области
Станислав Красильников/РИА Новости

В ночь на 18 июня Вооруженные силы Российской Федерации (ВС РФ) нанесли групповой удар по объектам топливно-энергетического комплекса (ТЭК) Украины, используемым в интересах украинской армии. Об этом сообщили в Минобороны России.

По информации ведомства, в результате налета был поражен склад ГСМ в Борисполе-2 Киевской области и нефтеперерабатывающий завод Затурино Полтавской области.

В Минобороны уточнили, что поражение инфраструктуры противника стало ответом на террористические атаки киевского режима. Удар был осуществлен высокоточным оружием наземного и воздушного базирования, а также ударными беспилотниками большой дальности.

За прошедшую ночь силы ПВО уничтожили 555 беспилотников над регионами России. Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что с начала суток на подлете к столице было сбито около 180 БПЛА. В Жуковском дрон попал в многоквартирный дом на улице Гагарина, повреждены выход на пожарную лестницу и две балконные плиты. Около 60 БПЛА уничтожены в Ростовской области.

Ранее в российском регионе отменили ракетную опасность.

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