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Армия

Жительница Белгородской области пострадала из-за взрыва дрона ВСУ

Женщина белгородского Грайворона получила акубаротравму из-за взрыва дрона ВСУ
Наталья Селиверстова/РИА Новости

Жительница города Грайворон получила акубаротравму в результате детонации беспилотника Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщил оперативный штаб Белгородской области.

По его данным, пострадавшая самостоятельно обратилась за медицинской помощью в Грайворонскую центральную районную больницу. После осмотра ей назначили амбулаторное лечение.

Кроме того, в селе Нечаевка Белгородского округа беспилотник атаковал частный дом. В результате удара была пробита кровля здания.

В селе Новая Таволжанка Шебекинского округа FPV-дрон повредил частное домовладение. В доме выбиты окна, повреждены крыша, фасад и входная группа. В городе Шебекино после детонации беспилотника повреждения получили два автомобиля и окна одного из частных домов.

Еще один FPV-дрон сдетонировал на парковке коммерческого объекта в поселке Пролетарский Ракитянского округа. Осколками повреждены кузов, стекла и колеса припаркованного автомобиля.

23 июня оперштаб сообщил, что в Алексеевке Белгородской области на предприятии произошло возгорание в результате ракетного обстрела. Пожарные ликвидировали возгорание.

Кроме того, в поселке Пролетарский в Ракитянском округе при детонации БПЛА боец подразделения «Орлан» получил слепое осколочное ранение височной области. На месте атаки также был поврежден микроавтобус.

Ранее стало известно о новом назначении экс-губернатора Белгородской области.

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