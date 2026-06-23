В Белгородской области при ударе дрона ВСУ по автомобилю пострадал мужчина

Оперштаб: мужчина пострадал при удара дрона ВСУ по автомобилю в Александровке

В селе Александровка Шебекинского округа Белгородской области в результате удара беспилотного летательного аппарата (БПЛА) Вооруженных сил Украины (ВСУ) по автомобилю пострадал мужчина. Об этом сообщил региональный оперштаб в Telegram-канале.

«Мужчину с осколочными ранениями грудной клетки, головы и плеча бригада СМП транспортирует в городскую больницу №2 г. Белгорода. Вся необходимая помощь оказывается», — говорится в сообщении.

В оперштабе добавили, что автомобиль в результате удара был поврежден. Также при ударе осколками посекло еще одну машину.

Несколькими часами ранее жительница города Грайворон получила акубаротравму в результате детонации БПЛА ВСУ. По данным оперштаба, пострадавшая самостоятельно обратилась за медицинской помощью в Грайворонскую центральную районную больницу. После осмотра ей назначили амбулаторное лечение.

Утром 23 июня оперштаб сообщил, что в Алексеевке Белгородской области на предприятии произошло возгорание в результате ракетного обстрела. Пожарные ликвидировали возгорание.

Ранее белгородский оперштаб сообщил о двух ракетных обстрелах областного центра.