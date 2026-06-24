Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
ЧМ-2026Война США и Израиля против Ирана
Армия

Военный эксперт раскрыл, к какому населенному пункту подошли ВС РФ в Запорожской области

Марочко: ВС РФ вплотную подошли к Любицкому Запорожской области
Сергей Бобылев/РИА Новости

Вооруженные силы (ВС) России вплотную подошли к Любицкому Запорожской области. Об этом рассказал ТАСС военный эксперт Андрей Марочко.

«Мы подошли к населенному пункту Любицкое. Можно говорить, что наши военнослужащие приступили к освобождению данного населенного пункта», — уточнил он.

23 июня военный эксперт, полковник запаса Виталий Киселев высказал мнение, что удары по переправам через Днепр могут свидетельствовать о том, что российские войска приступили к системному воздействию на логистику ВСУ, тем самым изменив подход к ведению боевых действий.

До этого Марочко сообщил, что удары ВС РФ лишили снабжения группировку ВСУ в Константиновке в ДНР.

По его словам, о сложной ситуации в населенном пункте говорят и некоторые украинские источники. Как отметил Марочко, украинское командование испытывает трудности с восполнением потерь и обеспечением подразделений необходимыми ресурсами. Логистическая инфраструктура ВСУ в районе города серьезно пострадала, что затрудняет доставку вооружений, боеприпасов и проведение ротации личного состава.

Ранее ВС РФ заняли десять опорных пунктов у Красного Лимана.

Комментарии
 
Теперь вы знаете
Главное за 23 июня. Запрет на вывоз «дизеля», ипотечные каникулы для семейных и массовый сбой нейросетей
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!