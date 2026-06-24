Военный эксперт раскрыл, к какому населенному пункту подошли ВС РФ в Запорожской области

Вооруженные силы (ВС) России вплотную подошли к Любицкому Запорожской области. Об этом рассказал ТАСС военный эксперт Андрей Марочко.

«Мы подошли к населенному пункту Любицкое. Можно говорить, что наши военнослужащие приступили к освобождению данного населенного пункта», — уточнил он.

23 июня военный эксперт, полковник запаса Виталий Киселев высказал мнение, что удары по переправам через Днепр могут свидетельствовать о том, что российские войска приступили к системному воздействию на логистику ВСУ, тем самым изменив подход к ведению боевых действий.

До этого Марочко сообщил, что удары ВС РФ лишили снабжения группировку ВСУ в Константиновке в ДНР.

По его словам, о сложной ситуации в населенном пункте говорят и некоторые украинские источники. Как отметил Марочко, украинское командование испытывает трудности с восполнением потерь и обеспечением подразделений необходимыми ресурсами. Логистическая инфраструктура ВСУ в районе города серьезно пострадала, что затрудняет доставку вооружений, боеприпасов и проведение ротации личного состава.

Ранее ВС РФ заняли десять опорных пунктов у Красного Лимана.