Эксперт указал на изменение ВС РФ подходов к ведению боевых действий в зоне СВО

Удары по переправам через Днепр могут свидетельствовать о том, что Вооруженные силы (ВС) России приступили к системному воздействию на логистику противника, тем самым, изменив подход к ведению боевых действий. Такое мнение в беседе с Tsargrad.tv высказал военный эксперт, полковник запаса Виталий Киселев.

«Это как часть новой стратегии — системного уничтожения всех стратегических объектов и коммуникаций, по которым идет снабжение ВСУ. Это не просто тактический ход, а изменение подхода к ведению войны: ставка сделана на стратегическое разрезание логистики противника», — подчеркнул аналитик.

Помимо этого, ВС РФ продолжают давить на ключевые укрепрайоны и постепенно истощать украинские резервы, добавил он.

20 июня стало известно, что власти подконтрольного Киеву города Запорожье после взрывов ограничили движение по Преображенскому мосту через Днепр.

Как сообщили местные СМИ, закрыт проезд из центра города в направлении острова Хортица. Объезд осуществляется через новый мост, а также через плотину ДнепроГЭС.

Ранее на западе Украины произошли взрывы.